22:14, 19 февраля 2026Бывший СССР

Раскрыта численность «армии людоловов» Зеленского

РИА Новости: В ТЦК служат около 46 тысяч человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) насчитывается около 46 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Армия "людоловов" [президента Украины Владимира] Зеленского насчитывает около 46 тысяч военнослужащих», — сказал собеседник издания. Он подчеркнул, что это половина состава британских вооруженных сил. Кроме того, это число в два раза больше армии Финляндии, в три раза больше армии Хорватии и в семь раз больше армии Латвии.

Ранее сообщалось, что из сотрудников ТЦК и полиции на Украине можно было бы создать минимум 10 боевых бригад Вооруженных сил Украины.

