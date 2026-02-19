РИА Новости: В ТЦК служат около 46 тысяч человек

В территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) насчитывается около 46 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Армия "людоловов" [президента Украины Владимира] Зеленского насчитывает около 46 тысяч военнослужащих», — сказал собеседник издания. Он подчеркнул, что это половина состава британских вооруженных сил. Кроме того, это число в два раза больше армии Финляндии, в три раза больше армии Хорватии и в семь раз больше армии Латвии.

Ранее сообщалось, что из сотрудников ТЦК и полиции на Украине можно было бы создать минимум 10 боевых бригад Вооруженных сил Украины.