Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:07, 20 февраля 2026Мир

В Британии оценили шансы экс-принца сесть в тюрьму из-за связей с Эпштейном

Смит: Бывшего принца Эндрю, связанного с Эпштейном, вряд ли посадят в тюрьму
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Phil Noble / Reuters

Бывшего британского принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, связанного со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, вряд ли посадят в тюрьму. Об этом заявил лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит, его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю крайне маловероятным, что его приговорят к тюремному заключению», — предположил Смит.

19 февраля опального младшего брата короля Карла III арестовали в его поместье Сандрингем в графстве Норфолк. В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива материалов по делу Эпштейна экс-принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк.

После ареста Эндрю появилась информация, что бывшему принцу может грозить пожизненный срок. Представители властей заявили, что он был задержан по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Маленьких свиней заставили перерабатывать в российском городе

    В Германии захотели изменений на границе с Польшей

    В Германии признали невозможность победы над Россией на поле боя

    Залужный сравнил армию России с Майком Тайсоном

    Сын Кадырова запустил флешмоб

    Водонаева внезапно заговорила о пересадке волос

    Российский тренер ударил воспитанника доской для плавания и силой окунул под воду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok