В Британии оценили шансы экс-принца сесть в тюрьму из-за связей с Эпштейном

Смит: Бывшего принца Эндрю, связанного с Эпштейном, вряд ли посадят в тюрьму

Бывшего британского принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, связанного со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, вряд ли посадят в тюрьму. Об этом заявил лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит, его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю крайне маловероятным, что его приговорят к тюремному заключению», — предположил Смит.

19 февраля опального младшего брата короля Карла III арестовали в его поместье Сандрингем в графстве Норфолк. В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива материалов по делу Эпштейна экс-принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк.

После ареста Эндрю появилась информация, что бывшему принцу может грозить пожизненный срок. Представители властей заявили, что он был задержан по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.