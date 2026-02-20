Telegraph: Зеленский опасался жесткой позиции Мединского на переговорах в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в желании якобы затянуть переговоры в Швейцарии, поскольку опасался жесткой позиции главы делегации РФ Владимира Мединского на переговорах в Женеве. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Издание указало, что украинские чиновники опасались из-за того, что Мединский заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в закрытом режиме в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день их продолжительность составила 4,5 часа, а во второй стороны беседовали 2 часа. Глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров описал свой настрой после трехсторонней встречи словом «хорошо». В свою очередь, Владимир Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми.