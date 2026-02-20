В Иркутской области после затопления «буханки» с китайскими туристами загорелся парк-отель

В Иркутской области после затопления в регионе «буханки» с китайскими туристами загорелась кровля парк-отеля «Байкал-Аляска». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Уточняется, что площадь возгорания в двухэтажном комплексе составляет 500 квадратных метров. «Самостоятельно эвакуировались 20 человек», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, по информации оперативных служб ТАСС, пожар произошел на территории парк-отеля «Байкал-Аляска» в Иркутске.
20 февраля автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал. Всего в салоне находилось девять человек, восемь из них не выжили. Также стало известно, что водитель нарушил правила безопасности и повез группу по закрытой переправе.