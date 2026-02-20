Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:31, 20 февраля 2026Путешествия

В Иркутской области после затопления «буханки» с китайскими туристами загорелся парк-отель

МЧС: В Иркутске загорелась кровля парк-отеля «Байкал-Аляска»
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Официальный канал МЧС Иркутской области в Max / ТАСС

В Иркутской области после затопления в регионе «буханки» с китайскими туристами загорелась кровля парк-отеля «Байкал-Аляска». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Уточняется, что площадь возгорания в двухэтажном комплексе составляет 500 квадратных метров. «Самостоятельно эвакуировались 20 человек», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, по информации оперативных служб ТАСС, пожар произошел на территории парк-отеля «Байкал-Аляска» в Иркутске.

20 февраля автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал. Всего в салоне находилось девять человек, восемь из них не выжили. Также стало известно, что водитель нарушил правила безопасности и повез группу по закрытой переправе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского раскрыли подробности о плане войны

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    На заводе «Моторинвест» рассказали о судьбе пострадавших при обрушении крыши

    Россиянка избила затравивших ее дочь детей и попала на видео

    В России схлопнулся параллельный импорт

    Россиянам напомнили о наказании за неправильную парковку во дворах

    Рекордные сугробы выросли в Москве

    В Иркутской области после затопления «буханки» с китайскими туристами загорелся парк-отель

    Диетолог назвала помогающие похудеть супы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok