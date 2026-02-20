Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Россия
12:46, 20 февраля 2026Россия

В России ответили на ультиматум Евросоюза по Украине

Депутат ГД Ивлев назвал паранойей требования ЕС к России по Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Депутат Госдумы Леонид Ивлев ответил на ультиматум Евросоюза по Украине, назвав требования верховного представителя альянса Каи Каллас паранойей. Его слова приводит РИА Новости.

«Очередной стартап от пионерки Каллас пробил очередное параноидальное дно», — заявил Ивлев.

По мнению парламентария, подобными заявлениями европейской дипломатии нанесен большой ущерб.

Ранее Каллас представила ультиматум России по Украине, в котором, в частности, содержатся пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий. Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что с предложениями четырехлетней давности Европе не удастся присоединиться к переговорам по урегулированию украинского кризиса.

