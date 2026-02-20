Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 20 февраля 2026Наука и техника

В США испугались российского «Барража-1» над зоной СВО

TWZ: Российский «Барраж-1» может стать заменой американского Starlink в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Лампа знаний / Youtube

Российская беспилотная стратосферная платформа «Барраж-1», предназначенная для переноса до 100 килограммов грузов на высоту до 20 километров, в случае оснащения соответствующим оборудованием может стать заменой американского спутникового интернета Starlink в зоне специальной военной операции (СВО), испугался обозреватель американского портала TWZ Говард Альтман.

«Россия рассматривает систему связи с использованием аэростатов для заполнения огромного пробела, образовавшегося после потери проекта Starlink», — говорится в заголовке публикации.

Там отмечается, что подобная система могла бы обеспечить связь, аналогичную той, что предлагает Starlink, хотя и на гораздо более ограниченной территории, что вполне подойдет под задачи, ставящиеся в рамках СВО.

Издание признает, что доступность высот до 20 километров для украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) купируется низкой радиолокационной заметностью аэростатов. «Тем не менее, успешное наведение и поражение воздушного шара с малой радиолокационной заметностью с помощью ЗРК — это две разные вещи. Россия активно работала над этой проблемой во время холодной войны», — пишет автор.

Обозреватель предположил, что для перехвата российских аэростатов украинская сторона могла бы создать специальный беспилотник.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

Ранее ТАСС со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ) сообщил о запуске российской беспилотной стратосферной платформы «Барраж-1».

Также в феврале газета «Известия» рассказала, что российские разработчики планируют в марте 2026 года начать тестовые полеты стратосферного дрона «Аргус», который может работать по аналогии с системой спутниковой связи Starlink.

В том же месяце американская компания SpaceX начала блокировать терминалы спутниковой системы Starlink, используемые в зоне проведения СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Девушка отказалась готовить для своего бойфренда по неожиданной причине

    Стало известно о планах стран ЕС ужесточить порядок передвижения дипломатов из России

    В МИД заявили об огромных потерях ЕС от антироссийских санкций

    Журналистка посетила трезвую секс-вечеринку и поделилась впечатлениями

    В США испугались российского «Барража-1» над зоной СВО

    В Иране заявили о риске военной агрессии США

    Стало известно о планах Трампа ударить по одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok