11:56, 20 февраля 2026Авто

В центре Москвы перекрыли движение

Дептранс: В Москве временно закрыли движение по Большому Каменному мосту
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ряд дорог в центре Москвы 20 февраля временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе городского дептранса в Telegram.

По информации ведомства, в пятницу утром ограничение коснулось Большого Каменного моста и Новоарбатского моста по направлению в центр, Краснопресненской набережной по направлению к Смоленской набережной, а также поворота с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь. Кроме того, движение временно закрыли по съездам с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе, с проспекта Вернадского на Ленинский проспект и с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область.

Ранее в этот же день столичные автомобилисты из-за аналогичных ограничений не могли проехать по Большому Путинковскому переулку и по Тверской улице в районе дома № 19 по направлению в центр.

В дептрансе 20 февраля жителям столицы посоветовали пересесть с личного транспорта на общественный из-за снегопада.

