В Турции задержали члена КПРФ

В Турции задержали члена Бюро МГК КПРФ Татьяну Десятову

Власти Турции задержали группу коммунистов, которые прибыли в страну, чтобы собрать факты об изоляционных тюрьмах. В числе задержанных оказалась член Бюро Московского городского комитета (МГК) КПРФ Татьяна Десятова. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Вместе с Десятовой были задержаны итальянский журналист Андреа Лучиди и представитель испанской Коммунистической партии Фернандо Гарсия. «Их работа по фиксации положения дел в жестких местах заключения представляет собой часть общественной деятельности, которая (...) нацелена в конечном итоге на защиту людей от произвола», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что КПРФ прикладывает усилия для освобождения Десятовой. В частности, представители партии уже обратились в МИД России с просьбой о содействии.

