Внешность бывшей невесты Лепса на отдыхе раскритиковали в сети

Внешний вид бывшей невесты российского певца Григория Лепса Авроры Кибы раскритиковали в сети. Фото и комментарии появились в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя экс-избранница артиста была запечатлена на размещенных снимках в расшитом пайетками черном наряде, состоящем из мини-юбки и бюстгальтера. Волосы Киба собрала в несколько тугих кос, а на лицо нанесла макияж в нейтральных оттенках. При этом она продемонстрировала стройную фигуру.

Пользователи сети оценили образ бывшей невесты Лепса в комментариях под постом. «Все на одно лицо, никакой индивидуальности», «Ты решила сегодня не одеваться?», «Кто такая неприятная?», «Капусту ей, капусту», «Ну, Кибу понесло дальше», — написали они.

Известно, что девушка проводит отпуск в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Ранее в феврале бывшая невеста Лепса потратила на празднование 20-летия около 30 миллионов рублей. Торжество прошло в столичном рыбном ресторане, отмеченном звездой «Мишлен».