ВСУ нанесли удар по больнице в российском приграничном регионе

Губернатор Богомаз: ВСУ ударили по больнице в брянском селе Воронок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по больнице в селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз.

Он отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Богомаз пояснил, что оказалось повреждено здание больницы, а также полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль.

Брянский губернатор подчеркнул, что на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз рассказал о разрушениях после массированной украинской атаки. По его информации, в населенном пункте Лопушь Выгоничского района были повреждены сразу три жилых дома. А в поселке Суземка ранение получил мирный житель, повреждены были несколько автомобилей.

По данным Минобороны, в ночь с 19 на 20 февраля Украина попыталась ударить по регионам России 149-ю беспилотными летательными аппаратами. Атаке подверглись пять регионов страны — Брянская, Ростовская и Белгородская области, а также Республика Крым и Краснодарский край.

