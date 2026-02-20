Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:27, 20 февраля 2026Наука и техника

Раскрыто будущее Windows

Windows 11 получит быстрый доступ к нейросетям, агенты ИИ и голосовой ввод
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

В новых версиях Windows 11 появится встроенный в панель задач Copilot и быстрый доступ к агентам искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в презентации на YouTube, посвященной будущему операционной системы (ОС).

В ролике под названием «ИИ в Windows 11» (AI in Windows 11) Microsoft показала, каким видит будущее своего главного продукта. Из материалов следует, что нейросети появятся практически во всех встроенных программах и сервисах, а фирменный чат-бот Copilot будет работать локально — без интернета.

Так, в Microsoft пообещали быстрый доступ к Copilot через панель управления, голосовое взаимодействие с нейросетью, функции агентского искусственного интеллекта, поиск и анализ файлов через «Проводник». Без доступа к интернету Windows 11 получит голосовой ввод с автокоррекцией, семантический поиск файлов — «простыми словами», горячие кнопки для вызова функций ИИ.

В компании пообещали, что разработчики приложений получат доступ к функциям ИИ и смогут интегрировать их в свои продукты. Первыми новые возможности получат компьютеры с ARM-процессорами Snapdragon — осенью для них выйдет обновление 26H2.

Видео получило неоднозначную реакцию — при 4,7 тысячи просмотрах за сутки оно собрало 90 лайков и 206 дизлайков. Самым популярным комментарием оказалась реплика «Пожалуйста, сделайте Windows быстрее. Сейчас она ужасно тормозит. И я говорю не о дешевых ноутбуках».

В конце февраля в Microsoft рассказали, что в текстовый редактор «Блокнот» добавят поддержку изображений. Программа получит эту функцию впервые с момента запуска в 1985 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Зеленского в первый день СВО

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Польским F-35 предрекли роль ядерных ударных самолетов

    Зеленский отверг несколько предупреждений разведки США по одному вопросу

    Звезда «Слова пацана» сравнил девушек с чемоданами

    В России утвердили сроки для участниц скандально известной панк-группы

    Помощник Путина поучаствовал в заседании Совбеза после переговоров в Женеве

    Курсы доллара и евро выросли

    Одного туриста спасли из ушедшей под лед Байкала «буханки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok