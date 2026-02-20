Раскрыто будущее Windows

Windows 11 получит быстрый доступ к нейросетям, агенты ИИ и голосовой ввод

В новых версиях Windows 11 появится встроенный в панель задач Copilot и быстрый доступ к агентам искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в презентации на YouTube, посвященной будущему операционной системы (ОС).

В ролике под названием «ИИ в Windows 11» (AI in Windows 11) Microsoft показала, каким видит будущее своего главного продукта. Из материалов следует, что нейросети появятся практически во всех встроенных программах и сервисах, а фирменный чат-бот Copilot будет работать локально — без интернета.

Так, в Microsoft пообещали быстрый доступ к Copilot через панель управления, голосовое взаимодействие с нейросетью, функции агентского искусственного интеллекта, поиск и анализ файлов через «Проводник». Без доступа к интернету Windows 11 получит голосовой ввод с автокоррекцией, семантический поиск файлов — «простыми словами», горячие кнопки для вызова функций ИИ.

В компании пообещали, что разработчики приложений получат доступ к функциям ИИ и смогут интегрировать их в свои продукты. Первыми новые возможности получат компьютеры с ARM-процессорами Snapdragon — осенью для них выйдет обновление 26H2.

Видео получило неоднозначную реакцию — при 4,7 тысячи просмотрах за сутки оно собрало 90 лайков и 206 дизлайков. Самым популярным комментарием оказалась реплика «Пожалуйста, сделайте Windows быстрее. Сейчас она ужасно тормозит. И я говорю не о дешевых ноутбуках».

В конце февраля в Microsoft рассказали, что в текстовый редактор «Блокнот» добавят поддержку изображений. Программа получит эту функцию впервые с момента запуска в 1985 году.