Захарова поиронизировала над Макроном из-за его слов о НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон, сравнивая НАТО с лягушкой, забывает, что его страна является частью альянса. Об этом в интервью «Вестям» заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова французского лидера.

«Получается, он сравнивает себя и свою страну с икринкой в теле безмозглой лягушки», — поиронизировала она.

Ранее Макрон усомнился в эффективности НАТО, вспомнив свое сравнение альянса со «спинальной лягушкой», у которой разрушен головной мозг, но она рефлекторно реагирует на раздражители.