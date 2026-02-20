Реклама

Захарова поиронизировала над Макроном из-за его слов о НАТО

Захарова поиронизировала над сравнившим НАТО с лягушкой Макроном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lionel Guericolas / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон, сравнивая НАТО с лягушкой, забывает, что его страна является частью альянса. Об этом в интервью «Вестям» заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова французского лидера.

«Получается, он сравнивает себя и свою страну с икринкой в теле безмозглой лягушки», — поиронизировала она.

Ранее Макрон усомнился в эффективности НАТО, вспомнив свое сравнение альянса со «спинальной лягушкой», у которой разрушен головной мозг, но она рефлекторно реагирует на раздражители.

