Бывший СССР
06:00, 25 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Политолог назвал условие для завершения конфликта на Украине в 2026 году

Политолог Топорнин: Оснований для окончания конфликта на Украине в 2026 году нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Ни о каком окончании украинского конфликта в 2026 году речи быть не может, считает политолог-международник Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал условие, которое все-таки может поспособствовать завершению специальной военной операции (СВО).

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, заявил о том, что Россия может одержать полную победу в конфликте на Украине в 2026 году.

На вопрос о сроках окончания СВО ответить очень сложно, потому что украинский конфликт очень сложный во многих аспектах: в военном, в экономическом, в политическом, в дипломатическом, рассказал политолог.

«Наверное, это возможно только в том случае, если прекратится поддержка Украины со стороны США, Европы, других союзников. В этом случае я соглашусь, что, наверное, Украине будет крайне тяжело противостоять на поле боя», — поделился эксперт.

Он отметил, что есть еще более серьезный вопрос, на который никто не ответил: «Что считать победой в этой войне?».

«Предположим, переговоры в Женеве завершатся успехом и будет достигнуто какое-то понимание того, как будет организован мирный процесс. Значит ли это, что Украина проиграла? Нет. Значит ли, что там поменяется режим? Нет. Значит ли, что Украина не будет антироссийской страной? Нет. Значит ли это, что в будущем там не могут быть размещены военные базы НАТО и других западных стран? Нет. Значит ли это, что Украина де-юре признает части территорий, которые заняла Россия? Нет. Значит ли это, что санкции будут отменены против России? Нет. Значит ли это, что разрешат операции с долларом? Нет. Значит ли, что будут сняты визовые ограничения? Нет», — высказался политолог.

То есть даже достижение каких-то мирных договоренностей не приведет к решению проблем, подытожил он.

«Поэтому я не вижу пока, если честно, оснований для завершения в ближайшее время этой войны. Пока обе стороны уверены, что они в состоянии добиться победы военным путем, они это делают. Когда эта уверенность пропадет, не знаю. У России, конечно, потенциал выше, понятно, по многим параметрам. Это более мощная страна, чем Украина, но когда Украине помогает Запад — этот потенциал выравнивается. Если все это просуммировать, то ни о каком окончании войны в этом году речи нет», — заключил спикер.

До этого американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что неизбежная победа России в конфликте на Украине стала очевидна еще в 2023 году. «Они могут писать статьи о том, что у русских заканчиваются ракеты, что русские голодают и едят друг друга. Это все, на что способен Запад. Мы, конечно, знаем, что на Украине уже почти все кончено», — сказал эксперт.

