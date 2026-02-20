Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:21, 20 февраля 2026Из жизни

Женщина два года оскорбляла соседей через мегафон и попала под суд

В Тайване женщине дали 3 месяца тюрьмы за оскорбления соседей через мегафон
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Creativa Images / Shutterstock / Fotodom  

В Тайване женщине дали три месяца тюрьмы за нарушение покоя жителей нескольких домов в городе Гаосюн. Об этом сообщает Oddity Central.

В 2023 году женщина по фамилии Чэнь поссорилась с соседями. Причина конфликта неизвестна, однако Чэнь была очень возмущена и начала три раза в неделю оскорблять обидчиков с балкона через мегафон. На протяжении двух лет злобные ночные тирады, которые продолжались несколько десятков минут, слышали не только соседи, но и жители домов, расположенных в округе.

Чэнь много раз просили прекратить хулиганство, однако она не реагировала. В итоге несколько десятков человек написали на женщину коллективную жалобу в полицию. Дело дошло до суда. Чэнь признала, что ругала соседей, но, по ее словам, делала это лишь изредка. Эти заявления на суд впечатления не произвели, и женщину приговорили к трем месяцам тюрьмы. За решетку Чэнь не попала, так как позже суд заменил ей реальный срок на штраф в размере 90 тысяч новых тайваньских долларов (220 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Ранее сообщалось, что в Индии соседи обвинили женщину в колдовстве и подожгли. Спасти пострадавшую медикам не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пошлины Трампа официально признали незаконными

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Трамп отреагировал на признание его пошлин незаконными

    Зеленский анонсировал новый обмен пленными с Россией

    Экипаж пассажирского самолета доложил о вибрации в двигателе и закружил в небе

    В России предложили ограничить цены на такси

    Малышева озвучила первую рекомендацию курильщикам

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Брак толкнул россиян на один поступок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok