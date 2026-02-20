Женщина два года оскорбляла соседей через мегафон и попала под суд

В Тайване женщине дали 3 месяца тюрьмы за оскорбления соседей через мегафон

В Тайване женщине дали три месяца тюрьмы за нарушение покоя жителей нескольких домов в городе Гаосюн. Об этом сообщает Oddity Central.

В 2023 году женщина по фамилии Чэнь поссорилась с соседями. Причина конфликта неизвестна, однако Чэнь была очень возмущена и начала три раза в неделю оскорблять обидчиков с балкона через мегафон. На протяжении двух лет злобные ночные тирады, которые продолжались несколько десятков минут, слышали не только соседи, но и жители домов, расположенных в округе.

Чэнь много раз просили прекратить хулиганство, однако она не реагировала. В итоге несколько десятков человек написали на женщину коллективную жалобу в полицию. Дело дошло до суда. Чэнь признала, что ругала соседей, но, по ее словам, делала это лишь изредка. Эти заявления на суд впечатления не произвели, и женщину приговорили к трем месяцам тюрьмы. За решетку Чэнь не попала, так как позже суд заменил ей реальный срок на штраф в размере 90 тысяч новых тайваньских долларов (220 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии соседи обвинили женщину в колдовстве и подожгли. Спасти пострадавшую медикам не удалось.