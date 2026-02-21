Реклама

Мир
01:52, 21 февраля 2026

Министр финансов США обратился с призывом к странам на фоне решения об отмене пошлин

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Министр финансов США Скотт Бессент призвал другие страны соблюдать заключенные с Вашингтоном договоренности по пошлинам, несмотря на решение Верховного суда о незаконности тарифов. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я бы призвал все страны соблюдать свои договоренности и двигаться вперед», — сказал глава Минфина.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными введенные администрацией президента Дональда Трампа масштабные импортные пошлины. Шесть из девяти судей пришли к выводу, что тот превысил свои полномочия, введя тарифы без согласия Конгресса.

Сам Трамп назвал решение суда «глубоко разочаровывающим позором» и анонсировал введение глобальной 10-процентной пошлины сверх уже действующих стандартных тарифов.

