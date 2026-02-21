Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:41, 21 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Способность Украины заменить нефтепровод «Дружба» для ЕС оценили

Юшков назвал невыгодным для ЕС нефтепровод Одесса — Броды вместо «Дружбы»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jedrzej Wojnar / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Предложение Украины использовать трубопровод Одесса — Броды вместо «Дружбы» для поставок нефти в европейские страны является абсурдным и невыгодным, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Так о способности Киева заменить российский нефтепровод специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Они пытаются выжать максимум из сложившейся ситуации, подразумевая, что им придется как-то пойти навстречу Венгрии и Словакии, которые пострадали от того, что нефтепровод "Дружба" остановили», — отметил Юшков.

Материалы по теме:
«Давление нарастает». ЕС оказался на грани раскола из-за расследования по «Северным потокам». Как это повлияет на помощь Украине?
«Давление нарастает». ЕС оказался на грани раскола из-за расследования по «Северным потокам». Как это повлияет на помощь Украине?
10 ноября 2025
Венгрия пошла против ЕС и выдвинула жесткий ультиматум Украине. Чего требует Будапешт?
Венгрия пошла против ЕС и выдвинула жесткий ультиматум Украине. Чего требует Будапешт?
Сегодня

Аналитик рассказал, что «Дружба» идет из России в Белоруссию, а дальше южная ветка сворачивает на территорию Украины, где недалеко от белорусско-украинской границы находится пункт Броды.

«То есть в Бродах соединяются эти два нефтепровода. Насколько мы понимаем, Украина говорит, что дальше после Брод нефтепроводу "Дружба" что-то мешает возобновить поставку. И они предлагают свой вариант, чтобы обезопасить Одессу. То есть они нефть хотят взять в заложники», — объяснил он.

По словам Юшкова, Киев хочет российскую нефть, которая идет по «Дружбе», из Брод качать в Одессу, там загружать в танкеры, а дальше отправлять в Евросоюз.

«Но чтобы эта схема заработала, надо, чтобы европейцы выдали разрешение принимать российскую нефть морским транспортом. Сейчас Венгрия и Словакия тоже просят этого разрешения, но они предлагают схему, когда российская нефть будет приходить в Хорватию, неважно откуда, и прокачиваться в Венгрию и Словакию. Но в этом случае нет никакого смысла тащить нефть по нефтепроводу "Дружба" через Украину. Проще будет в Новороссийске произвести загрузку этой нефти и танкер отправить в Хорватию», — отметил он.

Поэтому это какой-то абсурдный вариант, который предлагает Украина

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ
Материалы по теме:
«НАТО не оставит Украину» Военный аналитик Виталий Киселев — о ситуации на фронте, планах армии России в Донбассе и стратегии ВСУ
«НАТО не оставит Украину»Военный аналитик Виталий Киселев — о ситуации на фронте, планах армии России в Донбассе и стратегии ВСУ
6 февраля 2026
«Все закончится на поле боя» Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
«Все закончится на поле боя»Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
2 декабря 2025

Ранее представители украинской миссии при Евросоюзе (ЕС) предложили странам объединения использовать трубопровод Одесса — Броды вместо «Дружбы» для поставок нефти в европейские страны.

Соответствующие рекомендации представители украинской миссии при ЕС направили профильному управлению Еврокомиссии в пятницу, 20 февраля. Ответа европейских партнеров на данную инициативу пока не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса». В России объяснили важность занятия Карповки

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В регионах России зафиксировали массовые ДТП и пробки из-за снежного шторма

    Названо худшее время для отправки резюме

    Коростелев тремя словами описал пятое место в марафоне

    Способность Украины заменить нефтепровод «Дружба» для ЕС оценили

    Российским страховщикам запретили работать с клиниками в Индии

    Голый мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом внутри

    Россиянам позволят оформлять гаражи без бюрократии ещё несколько лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok