Стало известно об очередях на границе России и Эстонии

ФТС предупредила об очередях на пункте пропуска на границе России и Эстонии

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила об очередях на пункте пропуска Нарва-1 на границе с РФ со стороны Эстонии. Заявление ведомства передает РИА Новости.

«Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение количества лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород. На сопредельной стороне перед пунктом пропуска Нарва-1 скапливаются большие очереди», — заявили в службе.

По данным ФТС, сложившаяся ситуация обусловлена действиями эстонских таможенных органов. Российские пункты пропуска работают в штатном режиме, отметили в ведомстве.

Ранее глава МИД Эстонии Игорь Таро заявил, что власти республики могут ужесточить правила выдачи вида на жительство для граждан России и Белоруссии.