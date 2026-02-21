Реклама

Сжегший российский паспорт Шарлот перешел на патриотические песни

Певец Шарлот вступил в коллектив колонии, исполняющий патриотические песни
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Певец Эдуард Шарлот, который отбывает свой срок за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, вступил в музыкальный коллектив колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Самарской области.

Шарлот вступил в коллектив, который исполняет патриотические песни. Он уже принял участие в концерте, посвященном наступающему празднику — Дню защитника Отечества. «В рамках данной деятельности проявляет заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение», — заявили в УФСИН.

Эдуард Шарлот, который сжег на камеру свой российский паспорт, был приговорен к 5,5 года колонии-поселения, но из-за нарушений правил поведения попал в колонию общего режима. Сам он этого не признал и подал соответствующее ходатайство. В нем певец заявил о давлении и угрозах, а также запрете работать и участвовать в культурно-массовых мероприятиях в колонии-поселении.

Во время рассмотрения своего ходатайства он назвал происходящее в суде цирком и был удален с заседания.

