Россия
11:21, 21 февраля 2026Россия

Трехдневный траур объявили в округе Приамурья из-за страшной катастрофы

Трехдневный траур объявили в округе Приамурья после падения вертолета Robinson
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Место крушения пропавшего вертолета в Ромненском округе Амурской области

Место крушения пропавшего вертолета в Ромненском округе Амурской области. Фото: РИА Новости

В Ромненском районе Приамурья объявили трехдневный траур из-за крушения вертолета, в результате которого погибли три человека. Об этом пишет РИА Новости.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. В Ромненском округе объявлен трехдневный траур. Отменены все праздничные мероприятия», — сообщила администрация района.

Росавиация классифицировала крушение вертолета Robinson R44 в Амурской области как катастрофу.

Ранее сообщалось, что пилот потерял управление из-за плохих метеоусловий, из-за чего борт, предположительно, упал в 14 километрах от места вылета.

