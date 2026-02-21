Реклама

19:09, 21 февраля 2026Мир

В ключевом округе США объявили ЧП из-за фекальной катастрофы

Президент США Трамп объявил ЧП в округе Колумбия из-за прорыва канализации
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение (ЧП) в федеральном округе Колумбия из-за разлива канализации. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency, FEMA).

Поводом для экстренных действий главы Белого дома послужил разлив канализации в столичную реку Потомак.

Влияние прорыва канализации в ключевом федеральном округе до сих пор продолжается, отметили в ведомстве. Режим ЧП позволяет FEMA координировать работу по устранению негативных последствий разлива.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэль Боузер объявила режим ЧП в Вашингтоне и запросила помощь у Белого дома в устранении последствий разлива канализации. Столичные власти, как уточнялось, планировали задействовать все ресурсы для поддержки деятельности округа и обеспечения оптимальных условий его жителей.

Главной причиной фекальной катастрофы представитель Белого дома Каролин Левитт назвала плачевное состояние местной инфраструктуры. На ее состояние региональные власти долгое время не обращали никакого внимания, посетовала она.

