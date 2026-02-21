В МИД прокомментировали трагедию на Байкале

Лавров выразил надежду, что ЧП на Байкале никак не повлияет на турпоток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принес соболезнования родственникам погибших на озере Байкал граждан Китая, выразив надежду на то, что ЧП никак не отразится на турпотоке двух стран. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ.

«Министр выразил слова искреннего сочувствия родственникам погибших и надежду, что данный прискорбный инцидент не окажет негативного воздействия на позитивную динамику двусторонних туристических обменов», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что водолазы обнаружили и извлекли из-под воды тела всех утонувших в автомобиле людей. Из девяти человек не стало восемь граждан, считая водителя микроавтобуса.