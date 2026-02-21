Реклама

17:30, 21 февраля 2026

Зеленский обсудил с генсеком НАТО итоги переговоров в Женеве

Зеленский обсудил с Рютте переговоры в Женеве и ситуацию в украинской энергетике
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте итоги трехсторонних (с США и Россией) переговоров по урегулированию конфликта и нынешнюю ситуацию в энергетике. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский остался доволен сходством своих взглядов по поводу способов урегулирования конфликта на Украине с мнением Рютте. «Рад, что во многом наши с Марком взгляды совпадают», — констатировал президент.

Кроме того, в ходе разговора были скоординированы позиции по всем ключевым вопросам совместной дипломатической работы. Зеленский также уведомил Рютте о подготовке следующей трехсторонней встречи с представителями США и России по поводу урегулирования конфликта в республике.

Одним из главных итогов предыдущих переговоров в Женеве Зеленский назвал договоренность о том, что мониторингом прекращения огня после заключения мирной сделки будут заниматься Соединенные Штаты. Следующий раунд трехсторонних обсуждений, отмечал он, должен состояться до конца февраля.

