Губерниев грубо высказался об ошибке Непряевой с лыжами на Олимпиаде

Губерниев назвал FIS дилетантами за организацию лыжных гонок на Олимпиаде

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале грубо высказался об организации лыжных гонок на Олимпийских играх 2026 года в Италии после дисквалификации россиянки Дарьи Непряевой.

Губерниев назвал показ лыж «полным говном», обвинил Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) в работе «бездарей и дилетантов». Он возмутился, почему Непряеву, по ошибке взявшую чужие лыжи, не дисквалифицировали сразу после пит-стопа, заставив бежать лишние 30 километров, и почему не показали соперницу, чьи лыжи она взяла.

При смене лыж Непряева ошиблась и надела пару немки Катарины Хенниг Доцлер. В результате россиянку, которая пришла к финишу 11-й, дисквалифицировали по окончании гонки.

Победу на 50-километровой дистанции одержала шведка Эбба Андерссон. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, третьей стала швейцарка Надя Келин.