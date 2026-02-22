Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:38, 22 февраля 2026Спорт

Губерниев грубо высказался об ошибке Непряевой с лыжами на Олимпиаде

Губерниев назвал FIS дилетантами за организацию лыжных гонок на Олимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alex Slitz / Getty Images

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале грубо высказался об организации лыжных гонок на Олимпийских играх 2026 года в Италии после дисквалификации россиянки Дарьи Непряевой.

Губерниев назвал показ лыж «полным говном», обвинил Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) в работе «бездарей и дилетантов». Он возмутился, почему Непряеву, по ошибке взявшую чужие лыжи, не дисквалифицировали сразу после пит-стопа, заставив бежать лишние 30 километров, и почему не показали соперницу, чьи лыжи она взяла.

Материалы по теме:
Коростелев остался без медали, Клебо выиграл все золото, финны взяли бронзу в хоккее. Как прошел 15-й день Олимпиады
Коростелев остался без медали, Клебо выиграл все золото, финны взяли бронзу в хоккее. Как прошел 15-й день Олимпиады
21 февраля 2026
«Мне стыдно перед болельщиками» Петросян рискнула и проиграла. Российские фигуристы впервые за 66 лет остались без медалей
«Мне стыдно перед болельщиками»Петросян рискнула и проиграла. Российские фигуристы впервые за 66 лет остались без медалей
20 февраля 2026

При смене лыж Непряева ошиблась и надела пару немки Катарины Хенниг Доцлер. В результате россиянку, которая пришла к финишу 11-й, дисквалифицировали по окончании гонки.

Победу на 50-километровой дистанции одержала шведка Эбба Андерссон. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, третьей стала швейцарка Надя Келин.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о результатах российских спортсменов на Олимпиаде

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 25

    Одесситы задержали военкома

    Очевидец рассказал об обстановке в Мексике после ликвидации главы наркокартеля

    В ЕС приняли неожиданное решение по Украине после ультиматума Зеленскому

    В Мексике начались массовые беспорядки

    Украинские солдаты начали сбивать собственные дроны

    Губерниев грубо высказался об ошибке Непряевой с лыжами на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok