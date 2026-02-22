Реклама

14:29, 22 февраля 2026Спорт

Шведка Андерссон выиграла в масс-старте на Олимпиаде, Непряева стала 11-й

Владислав Уткин

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Шведская лыжница Эбба Андерссон выиграла масс-старт на 50 километров на Олимпиаде-2026. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Российская спортсменка Дарья Непряева финишировала на 11-м месте. По ходу дистанции она перепутала экипировку, надев во время смены лыж пару, принадлежавшую немке Катарине Хенниг Доцлер.

Женщины впервые в истории зимних Олимпиады пробежали 50-километровый масс-старт. Таким образом, Андерссон стала первой в истории олимпийской чемпионкой на этой дистанции. Она преодолела ее за два часа 16 минут 28,2 секунды. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, третьей стала швейцарка Надя Келин.

Сегодня, 22 февраля, состоится церемония закрытия зимних Олимпийских Игр. Она начнется в 20:30 по московскому времени. Российские спортсмены были на нее приглашены.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

