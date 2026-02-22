Реклама

13:19, 22 февраля 2026Спорт

Российская лыжница Непряева перепутала лыжи в масс-старте

Российская лыжница Непряева перепутала лыжи на дистанции 50 километров
Владислав Уткин

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Российская лыжница Дарья Непряева перепутала лыжи в масс-старте. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Спортсменка во время смены лыж надела пару, которая принадлежала немке Катарине Хенниг Доцлер. Из-за этого ее могут снять с дистанции.

Ранее в мужском лыжном масс-старте на 50 километров победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин Савелий Коростелев финишировал пятым.

На Играх-2026 выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Единственную медаль принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро.

Сегодня, 22 февраля, состоится церемония закрытия зимних Олимпийских Игр. Она начнется в 20:30 по московскому времени. Российские спортсмены были на нее приглашены.

