18:48, 22 февраля 2026

Россия завершила вывоз туристов с Кубы

Дмитрий Воронин

Фото: Norlys Perez / Reuters

Авиакомпании «Россия» и Nordwind завершили вывоз российских туристов с Кубы. Об этом сообщили в Минтрансе, уточнив, что в 17:27 в аэропорту Шереметьево приземлился последний вывозной рейс в рамках стартовавшей 13 февраля программы.

Отмечается, что суммарно за эти десять дней из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву было перевезено почти 4,3 тысячи пассажиров.

«Возможность возобновления рейсов будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина», — подчеркнули в российском ведомстве, говоря о перспективах возобновления авиасообщения с островом.

Ситуация с топливом на Кубе начала ухудшаться после проведенной американцами 3 января военной операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро. Прекративший экспорт Каракас был одним из основных поставщиков нефти Гаване. 29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о возможности введения пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу, усугубивший энергетический кризис.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о вывозе российских туристов назвал ситуацию на Кубе «действительно критической». Спустя два дня продажу туров туда российские власти рекомендовали приостановить.

