Российские войска нанесли удар возмездия по Украине

МО РФ: ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, войска атаковали украинские объекты при помощи высокоточного оружия большой дальности, которое запускалось как с наземных, так и с воздушных носителей.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены Минобороны России

В оборонном ведомстве сообщили, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось ранее, в ночь с 21 на 22 февраля над российскими регионами дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 86 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о двух сотнях дронов, выпущенных по региону за сутки.