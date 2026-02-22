Российский посол назвал тему диалога с вьетнамским бизнесом

Бездетко: Деловые круги РФ и Вьетнама обсуждают взаимодействие в цифровой сфере

Деловые круги России и Вьетнама ведут предметный диалог по сотрудничеству в информационно-коммуникационной сфере, являющейся перспективным направлением для взаимодействия, заявил посол РФ в этой азиатской республике Геннадий Бездетко. Его процитировало РИА Новости.

Напомнив, что российский бизнес имеет богатый опыт в создании цифровых экосистем, внедрении технологий «умного города», применения инновационных решений в обеспечении информационной безопасности, дипломат подчеркнул, что эти вопросы обсуждаются сейчас «в свете набирающего обороты процесса цифровизации».

В мае 2025 года по итогам российско-вьетнамских переговоров на высшем уровне президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны договорились расширять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество.

Позднее премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отметил в ходе встречи с вице-премьером России Алексеем Оверчуком, что страны ищут новые способы взаимных расчетов. Там же говорилось, что на фоне санкций они используют для расчетов криптовалюту.