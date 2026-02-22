США пообещали хорошие новости по Украине в ближайшее время

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пообещал хорошие новости по урегулированию украинского конфликта в ближайшие недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
«Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели», — отметил спецпосланник американского лидера в интервью телеканалу.
Ранее газета The New York Times узнала, что президент США Дональд Трамп намерен довести свои планы по миру на Украине к осени этого года. Шаги американского лидера по урегулированию конфликта связали с его желанием одержать «дипломатическую победу» перед промежуточными выборами в США.
До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский остался разочарован результатами трехсторонних переговоров в Женеве. Он назвал их недостаточными и заявил, что хотел бы провести новый раунд встреч до конца февраля.