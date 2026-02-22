Врач раскрыла неожиданную причину проблем со сном

Врач Дзюба: Раздражительность и проблемы сна могут быть вызваны гипертиреозом

Изменения в работе щитовидной железы почти всегда отражаются на самочувствии и могут вызывать проблемы со сном, предупредила эндокринолог клиники «К+31» Анна Дзюба. Признаки, которые могут указывать на развитие патологий этого органа, она раскрыла «Ленте.ру».

Дзюба отметила, что причиной проблем со сном и постоянной раздражительности может стать гипертиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов.

По словам врача, в этом случае у человека также может появиться ощущение внутреннего напряжения, учащение пульса и усиленной потливостью. Иногда наблюдается снижение массы и ощущение дрожи в руках, добавила специалистка.

«Если функция щитовидной железы снижается, развивается гипотиреоз. В этом случае человек чаще всего начинает ощущать постоянную усталость. Появляется сонливость, становится сложнее сохранять привычный темп жизни. Кожа может становиться более сухой, волосы теряют прочность, иногда возникает отечность лица и ощущение зябкости, даже в теплом помещении», — предупредила Дзюба.

Также, по ее словам, некоторые люди с этой патологией замечают прибавку веса, хотя не меняют питание и не начинают и физической активности, снижение концентрации внимания и работоспособности.

