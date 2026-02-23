Реклама

Наука и техника
03:09, 23 февраля 2026Наука и техника

В НАТО начали готовиться к подводной войне

Морские учения НАТО начнутся в Средиземном море
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

С 23 февраля по 6 марта подразделения стран-членов Североатлантического альянса будут проводить ежегодные морские учения Dynamic Manta-2026. Их развернут в центральной части Средиземного моря, пишет РИА Новости.

Как уточняется, учения начнутся для отработки задач противолодочной обороны. Проведение подготовки ожидается в территориальных водах Италии, мероприятия предполагают комплекс сценариев. В частности, речь идет о тактических маневрах по обнаружению и отслеживанию подводных лодок.

Помимо прочего, учения проводятся с целью координации действий авиации и морских надводных сил, предусматривают обмен разведданными и совместное планирование в условиях глубоководных и прибрежный операций.

Такие мероприятия организовывают каждый год как одно из ключевых многонациональных учений НАТО по подводной войне.

В января сообщалось, что Североатлантический альянс готовит военные учения Cold Response с участием 25 тысяч военных в Норвегии. Их проведение запланировано на март. По предварительным оценкам, в мероприятиях примут участие четыре тысячи американских солдат.

