Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 23 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России предрекли переход Украины на контрактную армию с помощью Запада

Депутат Колесник: Запад оплатит Украине контрактную армию, у него нет выбора
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stringer / Reuters

Европейским странам ничего не останется, как оплатить переход Украины на контрактную армию, невзирая на мнение собственных граждан, считает депутат Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Европы оплатить Украине контрактную армию. По его словам, европейские страны могли бы профинансировать переход мобилизационной модели к контрактной системе.

Депутат отметил, что Зеленский по привычке требует денег от своих западных партнеров, хотя, учитывая личные финансовые запасы украинского лидера и его помощников, они могли бы сами спонсировать Вооруженные силы Украины. Вместе с тем, продолжил он, Европа уже сама начинает «затягивать ремешки», а некоторые ее лидеры, например канцлер Германии Фридрих Мерц, открыто высказывают свое недовольство.

«Наши ребята, что куплено было Украиной на эти деньги, успешно утилизируют. Ну, а что делать? Дадут деньги, несмотря на своих граждан, будут содержать Зеленского, его семью и все остальное. И сами не заметят, как превратятся в рабов. Он их затащил уже в эту реку, и до того берега еще далеко, к которому они переплыть хотели, и обратно уже возвращаться невозможно», — прокомментировал Колесник.

Ранее Зеленский поставил под сомнение надежность президента США Дональда Трампа. По его словам, Киев нуждается в поддержке Конгресса, поскольку гарантии безопасности Украина рассчитывает получить сразу на 30 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    В России предрекли переход Украины на контрактную армию с помощью Запада

    Генсек ООН рассказал о полномасштабной атаке на права человека

    Россиянин сделал ставку на футбольные матчи с коэффициентом 850 и выиграл

    Россиянкам назвали способы улучшить состояние волос во время отопительного сезона

    Глава центра по борьбе с наркозависимостью и депрессией избил мать, будучи пьяным

    Найдено секретное место хранения фото и компьютеров Эпштейна

    В России объяснили страх Зеленского перед 23 Февраля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok