Депутат Колесник: Запад оплатит Украине контрактную армию, у него нет выбора

Европейским странам ничего не останется, как оплатить переход Украины на контрактную армию, невзирая на мнение собственных граждан, считает депутат Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Европы оплатить Украине контрактную армию. По его словам, европейские страны могли бы профинансировать переход мобилизационной модели к контрактной системе.

Депутат отметил, что Зеленский по привычке требует денег от своих западных партнеров, хотя, учитывая личные финансовые запасы украинского лидера и его помощников, они могли бы сами спонсировать Вооруженные силы Украины. Вместе с тем, продолжил он, Европа уже сама начинает «затягивать ремешки», а некоторые ее лидеры, например канцлер Германии Фридрих Мерц, открыто высказывают свое недовольство.

«Наши ребята, что куплено было Украиной на эти деньги, успешно утилизируют. Ну, а что делать? Дадут деньги, несмотря на своих граждан, будут содержать Зеленского, его семью и все остальное. И сами не заметят, как превратятся в рабов. Он их затащил уже в эту реку, и до того берега еще далеко, к которому они переплыть хотели, и обратно уже возвращаться невозможно», — прокомментировал Колесник.

Ранее Зеленский поставил под сомнение надежность президента США Дональда Трампа. По его словам, Киев нуждается в поддержке Конгресса, поскольку гарантии безопасности Украина рассчитывает получить сразу на 30 лет.