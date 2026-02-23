Депутат Чепа: Поведение Зеленского в последний год особенно неадекватно

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя подчас дипломатически непродуманно, а в последний год — особенно неадекватно, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский поставил под сомнение надежность президента США Дональда Трампа. Он заявил, что Киев нуждается в поддержке Конгресса, поскольку гарантии безопасности Украина рассчитывает получить сразу на 30 лет — к тому моменту президент может смениться.

Депутат напомнил, что на Зеленского оказывают огромное воздействие лидеры некоторых западных стран, в первую очередь Великобритания, Германия, Франция. Учитывая, что им приходится оставаться за бортом переговоров, они продолжают быть соперниками с США и в их позиции все далеко неоднозначно, добавил парламентарий.

«Поэтому Зеленский ведет себя подчас дипломатически непродуманно. И в этом вся его суть. Суть не политика, суть артиста, который пытается играть и на политическом поле. Это его политическая ошибка. В любом случае в какой-то момент времени, когда Западу он станет неудобен, они его просто уберут. Во многом они не очень обращают на Зеленского внимание, потому что у самих неясная конструкция будущего», — объяснил Чепа.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Владимира Зеленского может устранить собственное окружение, если он решит подписать мирное соглашение с Россией.