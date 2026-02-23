Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 23 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России заявления Зеленского в адрес Трампа назвали неадекватными

Депутат Чепа: Поведение Зеленского в последний год особенно неадекватно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя подчас дипломатически непродуманно, а в последний год — особенно неадекватно, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский поставил под сомнение надежность президента США Дональда Трампа. Он заявил, что Киев нуждается в поддержке Конгресса, поскольку гарантии безопасности Украина рассчитывает получить сразу на 30 лет — к тому моменту президент может смениться.

Депутат напомнил, что на Зеленского оказывают огромное воздействие лидеры некоторых западных стран, в первую очередь Великобритания, Германия, Франция. Учитывая, что им приходится оставаться за бортом переговоров, они продолжают быть соперниками с США и в их позиции все далеко неоднозначно, добавил парламентарий.

«Поэтому Зеленский ведет себя подчас дипломатически непродуманно. И в этом вся его суть. Суть не политика, суть артиста, который пытается играть и на политическом поле. Это его политическая ошибка. В любом случае в какой-то момент времени, когда Западу он станет неудобен, они его просто уберут. Во многом они не очень обращают на Зеленского внимание, потому что у самих неясная конструкция будущего», — объяснил Чепа.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Владимира Зеленского может устранить собственное окружение, если он решит подписать мирное соглашение с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о сражении России за будущее, правду и справедливость

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Курьер «Додо Пиццы» укрыл бездомную собаку брендированным пледом пиццерии и потерял работу

    Зеленский захотел отменить мобилизацию

    ВС России нанесли новые удары по объектам инфраструктуры ВСУ

    В России заявления Зеленского в адрес Трампа назвали неадекватными

    ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

    Газманов в два раза поднял гонорар за выступление перед 23 Февраля

    Зеленский потребовал от Европы оплатить Украине контрактную армию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok