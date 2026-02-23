Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:04, 23 февраля 2026Россия

В российском регионе пропадал свет из-за падения обломков высокоскоростной цели

Гусев: В Воронеже пропадал свет из-за падения обломков высокоскоростной цели
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 23 февраля воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся еще один регион — Воронежская область. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Всего было сбито 14 беспилотников над городом и восемью районами области. Также силами противовоздушной обороны была сбита одна высокоскоростная цель. «Обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа», — рассказал Гусев, добавив, что в результате в двух районах города на короткий срок пропадал свет.

Губернатор отметил, что в результате атаки противника никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгород ракетами HIMARS. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в городе серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, возникли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Иран заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро. Что о нем известно?

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    В российском регионе пропадал свет из-за падения обломков высокоскоростной цели

    Россиян предупредили о превращающем технику в кирпич действии

    Четырехкратный олимпийский чемпион одной фразой оценил антирекорд России на Играх-2026

    В России за ночь сбили 152 украинских беспилотника

    В Швейцарии оценили поведение Запада в украинском конфликте

    Россиян предупредили об устаревших процедурах подготовки авто к весне

    Мошенники придумали схему обмана с явкой в военкомат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok