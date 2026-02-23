В российском регионе пропадал свет из-за падения обломков высокоскоростной цели

Гусев: В Воронеже пропадал свет из-за падения обломков высокоскоростной цели

В ночь на 23 февраля воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся еще один регион — Воронежская область. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Всего было сбито 14 беспилотников над городом и восемью районами области. Также силами противовоздушной обороны была сбита одна высокоскоростная цель. «Обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа», — рассказал Гусев, добавив, что в результате в двух районах города на короткий срок пропадал свет.

Губернатор отметил, что в результате атаки противника никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгород ракетами HIMARS. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в городе серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, возникли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей.