07:12, 23 февраля 2026Мир

В США объяснили враждебность Запада по отношению к Путину

Аналитик Джонсон: Россия помешала планам Запада по разграблению Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия не дала западным странам разграбить Украину и сорвала их планы, из-за чего теперь они настроены враждебно по отношению к Москве и российскому лидеру Владимиру Путину. На это указал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Запад пускает слюни при виде возможности <…> наброситься и сожрать ее [Украину]. Но русские, как вы понимает, этому помешали. <…> Отсюда злоба в адрес Путина и россиян — они срывают планы западных олигархов, которые хотят разграбить Украину и попутно ослабить Россию», — сказал эксперт.

Он также отметил благородность России, пояснив, что Москва оставляет Киеву шансы сохранить большую часть своих территорий, участвуя в переговорах.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс предположил, что президента Украины Владимира Зеленского может устранить его же окружение, если он решит подписать мирное соглашение с Россией.

