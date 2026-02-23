В США объяснили враждебность Запада по отношению к Путину

Аналитик Джонсон: Россия помешала планам Запада по разграблению Украины

Россия не дала западным странам разграбить Украину и сорвала их планы, из-за чего теперь они настроены враждебно по отношению к Москве и российскому лидеру Владимиру Путину. На это указал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Запад пускает слюни при виде возможности <…> наброситься и сожрать ее [Украину]. Но русские, как вы понимает, этому помешали. <…> Отсюда злоба в адрес Путина и россиян — они срывают планы западных олигархов, которые хотят разграбить Украину и попутно ослабить Россию», — сказал эксперт.

Он также отметил благородность России, пояснив, что Москва оставляет Киеву шансы сохранить большую часть своих территорий, участвуя в переговорах.

