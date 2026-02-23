Захарова призвала окружить любовью детей, пострадавших от боевых действий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что несовершеннолетние из Донбасса и Новороссии «не по годам повзрослели» из‑за ужасов, с которыми столкнулись в реальной жизни, а не в учебниках. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Мария Захарова подчеркнула, что пострадавшие дети годами живут в состоянии страха и потерь, и ни одна психологическая служба не способна полностью компенсировать пережитый кошмар. Дипломат напомнила, что многие из них потеряли семьи, не ходили в школу, сидели в подвалах. По мнению Захаровой, общество должно окружить особым вниманием и любовью украинских детей, которых затронули боевые действия. «Надо сделать так, чтобы дать им больше тепла, чем тем детям, которые получают его в должном количестве», — сказала она.

Захарова также отметила, что лично встречалась с детьми из Донбасса и Новороссии, когда они приезжали в Москву. Она призвала не ограничиваться контролем за информационной средой или учебниками, а направить усилия на реальную помощь и окружить ребят заботой. По ее словам, это вызов не только для журналистов, учителей и соцработников, но и для всей страны.

Ранее Захарова заявила, что почти 300 украинских детей пострадали в результате обстрелов и терактов ВСУ. По ее словам, в 2025 году из-за действий украинских вооруженных формирований как минимум 293 ребенка получили увечья. Из них 22 не выжили.