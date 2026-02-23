Захарова назвала количество получивших увечья из-за действий ВСУ украинских детей

Захарова: Почти 300 детей получили увечья в результате действий ВСУ в 2025 году

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что почти 300 украинских детей пострадали в результате обстрелов и терактов ВСУ. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

По словам Захаровой, в 2025 году из-за действий украинских вооруженных формирований как минимум 293 ребенка получили увечья. Из них 22 не выжили, а 271 получили травмы. Дипломат подчеркнула, что речь идет только о задокументированных случаях, и назвала цифры «страшными», добавив, что зачастую ранения приводят к искалеченным судьбам.

Захарова также отметила, что всего с февраля 2022 года увечья получили 1082 украинских ребенка, из них 236 детей спасти не смогли. Представитель МИД подчеркнула, что дети «ни в чем не виноваты». Говоря об этом, Захарова расплакалась.

