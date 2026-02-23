Реклама

05:49, 23 февраля 2026Мир

Захарова связала файлы Эпштейна с мифами о России

Захарова: Файлы Эпштейна вскрыли «чудовищную нечисть» и выдумки о России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Файлы Эпштейна вскрыли «чудовищную нечисть», выдумывавшую различные мифы о России. Делалось это для отвода глаз общественности от своих преступлений, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

По ее мнению, скандал вокруг фигуры американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна показал, что внутри западных элит «гнездились личинки настоящих преступников-вурдалаков», совершающих поистине чудовищные преступления.

«И коррупция, и трафикинг людей, то есть принуждение людей к занятию и проституцией, и удержание их насильно, педофилия. Просто все, что только можно было придумать: сговор элит, сговор представителей власти, финансовых кругов и так далее», — подчеркнула официальный представитель дипведомства.

Многие годы придумывались разнообразные мифы про Россию, однако в то же время в самых элитных районах Нью-Йорка, Лондона и других европейских столиц и городов США обитала подобная нечисть, отметила Захарова. Она задалась вопросами о том, где в тот момент были правоохранители и организации по защите прав человека.

«Все эти годы им как мантру, как гипноз, как какой-то вид зомбирования внедряли в сознание историю про якобы плохую Россию только для того, чтобы они не видели, что происходит у них», — указала пресс-секретарь МИД.

Ранее Мария Захарова заявила, что дело Эпштейна обнажило запредельный уровень коррупции западной элиты. По ее словам, эта история показывает заговор людей, стоящих у власти в разных странах мира и международных организациях.

