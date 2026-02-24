Директор Киркорова отреагировала на слухи о полумиллионном долге артиста

Директор Киркорова опровергла полумиллионный долг за ЖКХ и показала справку

Директор певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала слухи о крупном долге артиста за коммунальные услуги. Ее слова передает Telegram-канал Super.

По словам представителя народного артиста, распространяемая информация о неуплате услуг ЖКХ является ложью. В подтверждение своих слова она предоставила справку об отсутствие задолженности от управляющей компании.

«Это клевета. Мы можем предоставить все официальные справки. Артист живет по закону. И оплачивает все вовремя» — сообщила Успенская.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что у певца Филиппа Киркорова обнаружили долг за жилищно-коммунальные услуги на сумму более полумиллиона рублей. По данным канала, артист владеет восемью квартирами в центре Москвы общей стоимостью более 1,3 миллиарда рублей.