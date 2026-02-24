Обзор на Samsung S26 Ultra появился до выхода смартфона

На YouTube вышел обзор за несколько дней до выхода Samsung S26 Ultra

Популярный блогер под ником Sahil Karoul распаковал смартфон Samsung S26 Ultra задолго до релиза. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

Компания Samsung должна представить новые смартфоны 25 февраля, в продажу они поступят не раньше марта. Однако блогер Sahil Karoul заявил, что в его распоряжении задолго до релиза оказался флагманский аппарат серии — Samsung S26 Ultra. Автор перечислил его особенности и назвал обновление телефонов — относительно серии Galaxy S25 — небольшим.

Он рассказал, что девайс стал легче относительно Galaxy S25 Ultra — 215 против 221 грамма. Ютубер объяснил это тем, что Samsung использовала алюминиевую рамку вместо титановой. Автор показал главную особенность устройства Privacy Display — при активации защитной функции экран смартфона темнеет, если смотреть на него под углом.

Блогер выяснил, что в бенчмарках процессор Snapdragon 8 Gen 5, на котором основан телефон, набирает 3,7 миллиона баллов. Также смартфон имеет оперативную память LPDDR5X и встроенный накопитель UFS 4.1. Сзади у Galaxy S26 Ultra расположено четыре камеры — главный сенсор на 200 мегапикселей, 50-мегапиксельный ультраширокий сенсор, 50-мегапиксельный телеобъектив с пятикратным оптическим приближением и второй 10-мегапиксельный телеобъектив, который имеет 100-кратный цифровой зум.

Автор Sahil Karoul отметил качественный экран и быструю работу смартфона, но подчеркнул, что новый девайс мало чем отличается от Samsung S25 Ultra.

Ранее журналисты издания Android Authority предостерегли пользователей от покупки смартфонов серии Samsung Galaxy S25. По их мнению, телефоны подешевеют после релиза линейки Galaxy S26.