Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:03, 24 февраля 2026Наука и техника

Обзор на Samsung S26 Ultra появился до выхода смартфона

На YouTube вышел обзор за несколько дней до выхода Samsung S26 Ultra
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Sahil Karoul / YouTube 

Популярный блогер под ником Sahil Karoul распаковал смартфон Samsung S26 Ultra задолго до релиза. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

Компания Samsung должна представить новые смартфоны 25 февраля, в продажу они поступят не раньше марта. Однако блогер Sahil Karoul заявил, что в его распоряжении задолго до релиза оказался флагманский аппарат серии — Samsung S26 Ultra. Автор перечислил его особенности и назвал обновление телефонов — относительно серии Galaxy S25 — небольшим.

Он рассказал, что девайс стал легче относительно Galaxy S25 Ultra — 215 против 221 грамма. Ютубер объяснил это тем, что Samsung использовала алюминиевую рамку вместо титановой. Автор показал главную особенность устройства Privacy Display — при активации защитной функции экран смартфона темнеет, если смотреть на него под углом.

Блогер выяснил, что в бенчмарках процессор Snapdragon 8 Gen 5, на котором основан телефон, набирает 3,7 миллиона баллов. Также смартфон имеет оперативную память LPDDR5X и встроенный накопитель UFS 4.1. Сзади у Galaxy S26 Ultra расположено четыре камеры — главный сенсор на 200 мегапикселей, 50-мегапиксельный ультраширокий сенсор, 50-мегапиксельный телеобъектив с пятикратным оптическим приближением и второй 10-мегапиксельный телеобъектив, который имеет 100-кратный цифровой зум.

Автор Sahil Karoul отметил качественный экран и быструю работу смартфона, но подчеркнул, что новый девайс мало чем отличается от Samsung S25 Ultra.

Ранее журналисты издания Android Authority предостерегли пользователей от покупки смартфонов серии Samsung Galaxy S25. По их мнению, телефоны подешевеют после релиза линейки Galaxy S26.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предупреждение о применении ядерного компонента

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Коллапс российской военной машины назвали «скорее надеждой Запада»

    Россиян предупредили о резком подорожании услуг шиномонтажа

    Уехавший из России журналист-иноагент отказался считать Америку лучшей страной мира

    В России отреагировали на вражеские планы подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока»

    Россиянин потерял на пожаре жену с тремя детьми и получил срок

    Москвичам предсказали аномально жаркое лето

    Тренер Петросян рассказал о ее настроении после возвращения с Олимпиады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok