Россия
15:47, 24 февраля 2026Россия

Матвиенко напомнила об одном статусе Украины после данных о передаче Киеву ядерного оружия

Матвиенко заявила о недопустимости получения Украиной ядерного оружия
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила о том, что безъядерный статус Украины был одним из ключевых условий для ее признания независимым государством. Так, в своем Telegram-канале она отреагировала на данные о планах передачи Киеву ядерного оружия.

«Безъядерный статус Украины был одним из ключевых условий ее признания как независимого государства. Этот статус не подлежит пересмотру. Ядерного оружия на Украине быть не должно», — написала она.

Сенатор также обратилась к парламентариям Великобритании и Франции и призвала их выразить свою позицию по этому вопросу.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Франция и Великобритания работают над предоставлением Украине ядерной бомбы. Отмечается, что в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные действия являются преступлением, которое может привести к ядерной войне.

