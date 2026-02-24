Реклама

10:08, 24 февраля 2026Спорт

Мэйуэзер и Пакьяо проведут реванш

Флойд Мэйуэзер-младший и Мэнни Пакьяо проведут реванш в сентябре
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Мэнни Пакьяо (справа)

Мэнни Пакьяо (справа). Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters

Боксеры Флойд Мэйуэзер-младший и Мэнни Пакьяо проведут реванш в сентябре 2026 года. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, стороны согласовали условия участия в поединке. Ожидается, что он состоится 19 сентября в Лас-Вегасе. Бой в прямом эфире покажет Netflix.

Пакьяо и Мэйуэзер неоднократно заявляли о намерении провести реванш. Последний раз о договоренности устроить бой в Японии филиппинский боксер заявлял в 2024 году.

Их первый бой, который в СМИ называли боем века, состоялся в 2015 году. Победу в нем единогласным решением судей одержал Мэйуэзер. Тогда американец заработал 275 миллионов долларов, а его соперник — 150 миллионов долларов.

В активе 48-летнего Мэйуэзера 50 боев в профессиональной карьере. Непобежденный американец последний раз выходил на ринг в 2017 году, когда победил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. 47-летний Пакьяо провел 73 поединка, в которых одержал 62 победы и потерпел 8 поражений при 3 ничьих. Его последний бой, состоявшийся в июле 2025 года с мексиканцем Марио Барриосом, завершился ничьей.

