Назван возможный мотив подорвавшего сотрудников ДПС в Москве

Совершивший подрыв сотрудников ДПС в Москве мог пойти на это из-за долгов

Совершивший подрыв сотрудников ДПС в Москве возле Савеловского вокзала мог пойти на это из-за накопившихся долгов. Возможный мотив назвал Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, 22-летний Сергей из города Можга в Удмуртии набрал большое количество микрозаймов, и после этого попал под влияние украинских мошенников.

Telegram-канал «112» сообщает, что молодой человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, при этом постоянно оформлял займы в микрофинансовых организация и увлекался играми Resident Evil.

Следователи и сотрудники правоохранительных органов установили полный маршрут его передвижений по территории Московского региона. Устанавливается круг общения и мотивы его действий.

Взрыв у Савеловского вокзала прогремел около полуночи. Смертник бросил в сторону полицейского автомобиля самодельное взрывное устройство. Жертвой стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Возбуждено уголовное дело.