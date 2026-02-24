Реклама

Экономика
18:45, 24 февраля 2026Экономика

Официальный курс доллара понизился

ЦБ: Курс доллара понижен до 76,63 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Банк России установил котировки доллара, евро и юаня на 25 февраля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Курс американской валюты составил 76,6342 рубля, а евро — 90,5821 рубля. Что касается юаня, то его стоимость достигла отметки в 11,1172 рубля.

На 24 февраля котировки эти трех валют составляли 76,7519 и 90,2833 рубля соответственно.

По мнению завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александра Абрамова, в настоящее время нет факторов, которые были бы способны ослабить рубль. Для того чтобы это случилось, должны произойти такие события, как активизация импорта или введение государством ограничений по исполнению бюджетных правил, когда продают часть валюты на рынке.

По прогнозам, к концу 2026 года курс доллара вырастет с нынешних 76 рублей до 88-89 рублей.

