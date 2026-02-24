Реклама

09:33, 24 февраля 2026Забота о себе

Опровергнута польза одной популярной утренней привычки

Врач Лопатина: Стакан воды натощак не запускает желудок и кишечник после сна
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гастроэнтеролог Мария Лопатина назвала употребление стакана воды натощак пустым ритуалом. Пользу этой популярной утренней привычки она опровергла в своем Telegram-канале.

По словам Лопатиной, стакан воды натощак употребляют обычно, чтобы запустить желудок и кишечник после сна. Однако с точки зрения доказательной медицины, это действие бесполезно. «У ЖКТ нет механизма, который запускается водой. Кишечник не спит ночью и не ждет сигнала в виде стакана жидкости», — пояснила врач.

Более того, вода натощак также не размягчает стул и не улучшает процесс опорожнения кишечника, продолжила Лопатина. По ее словам, если за сутки выпивать достаточное количество жидкости, то дефекация всегда будет стабильной, а делать это утром, между приемами пищи или вечером — совершенно без разницы. «Если вы чувствуете, что кишечник ленится по утрам, дело почти никогда не в отсутствии воды натощак. Чаще это связано с ритмом питания, утратой утренних позывов, низким объемом пищи, стрессом, образом жизни или влиянием лекарств», — написала она.

Ранее гастроэнтеролог Сатише Рao высказалась о причинах повышенного газообразования. Людей с этой проблемой она призвала пересмотреть рацион.

