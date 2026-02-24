Реклама

19:48, 24 февраля 2026Спорт

Оценены шансы норвежского клуба с российским вратарем пройти «Интер» в Лиге чемпионов

Шансы «Буде-Глимт» пройти «Интер» в Лиге чемпионов оценили коэффициентом 2,04
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Никита Хайкин

Никита Хайкин. Фото: Susana Vera / Reuters

Букмекеры оценили шансы норвежского клуба «Буде-Глимт» пройти миланский «Интер» по итогам двух стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первой игре, которая прошла 18 февраля, победу со счетом 3:1 одержал «Буде-Глимт». Ответный матч состоится 24 февраля в Милане и начнется в 23:00 по московскому времени.

Поставить на то, что «Буде-Глимт» выйдет в четвертьфинал, можно с коэффициентом 2,04. Итоговый успех «Интера» оценивается коэффициентом 1,76.

В составе «Буде-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин. В ближайшее время голкипер намерен получить норвежский паспорт.

