Россия
01:41, 24 февраля 2026Россия

Появились данные о пострадавших при взрыве в Москве

112: При взрыве в Москве пострадали четыре человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress

В результате взрыва в районе Савеловского вокзала в Москве пострадали четыре человека, двое из них не выжили. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

При этом отмечается, что остальные пострадавшие госпитализированы с различными травмами.

По данным МВД, злоумышленник подошел к автомобилю сотрудников Госавтоинспекции, которые патрулировали площадь Савеловского вокзала, около 00:05. После этого произошла детонация неустановленного устройства, и мужчина скрылся.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что взрыв мог быть совершен с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ). В настоящее время правоохранители проверяют две основные версии.

