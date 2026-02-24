Появились данные о пострадавших при взрыве в Москве

В результате взрыва в районе Савеловского вокзала в Москве пострадали четыре человека, двое из них не выжили. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
При этом отмечается, что остальные пострадавшие госпитализированы с различными травмами.
По данным МВД, злоумышленник подошел к автомобилю сотрудников Госавтоинспекции, которые патрулировали площадь Савеловского вокзала, около 00:05. После этого произошла детонация неустановленного устройства, и мужчина скрылся.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что взрыв мог быть совершен с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ). В настоящее время правоохранители проверяют две основные версии.