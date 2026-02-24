Раскрыты возможные версии взрыва в Москве

Mash: Взрыв у Савеловского вокзала в Москве мог быть совершен с применением СВУ

Взрыв, прогремевший в районе Савеловского вокзала, мог быть совершен с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ). Предварительные версии случившегося раскрыл Telegram-канал Mash.

Сейчас правоохранители проверяют две основные версии. Согласно первой, неизвестный забросил СВУ под служебный автомобиль полицейских и сбежал.

По второй версии, взрыв мог совершить смертник.

Ранее сообщалось, что в Москве произошел взрыв у Савеловского вокзала. По словам очевидцев, взрыв раздался около полуночи. На месте инцидента видели подозрительного мужчину.

Вскоре появилась информация о том, что двое полицейских погибли.