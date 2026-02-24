Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:40, 24 февраля 2026Силовые структуры

Появилось видео с моментом подрыва полицейского автомобиля в Москве

Момент подрыва полицейского автомобиля в Москве попал на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Момент взырыва полицейского автомобиля в Москве попал на видео. Его публикует Telegram-канал «112».

На кадрах с уличных камер наблюдения видно, как один из сотрудников ДПС подходит к служебному автомобиль и в этот момент происходит взрыв. В результате двое сотрудников получили ранения, а один травмы, несовместимые с жизнью. Подрывник также не пережил атаку.

Взрыв у Савеловского вокзала прогремел около полуночи. Злоумышленник бросил в сторону полицейского автомобиля самодельное взрывное устройство, он скончался. Жертвой стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Возбуждено уголовное дело.

Следователи и сотрудники правоохранительных органов установили полный маршрут передвижений 22-летнего подрывника по территории Московского региона. Устанавливается круг общения и мотивы его действий.

Ранее сообщалось, что назван возможный мотив подорвавшего сотрудников ДПС в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван возможный мотив подорвавшего сотрудников ДПС в Москве

    Автомобилистам напомнили о важных изменениях с 1 марта

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Нерешительность принесла богатство заехавшей на заправку женщине

    Зеленский заменил главного переговорщика на одном внешнеполитическом направлении

    Связанный с Эпштейном европейский политик попытался покончить с собой

    Самолет со 179 пассажирами на борту загорелся и поджег взлетную полосу при посадке

    Глава МИД Турции встретился с Умеровым

    Российский город покрылся ледяной коркой

    В МИД высказались о ядерных устремлениях Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok