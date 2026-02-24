Появилось видео с моментом подрыва полицейского автомобиля в Москве

Момент подрыва полицейского автомобиля в Москве попал на видео

Момент взырыва полицейского автомобиля в Москве попал на видео. Его публикует Telegram-канал «112».

На кадрах с уличных камер наблюдения видно, как один из сотрудников ДПС подходит к служебному автомобиль и в этот момент происходит взрыв. В результате двое сотрудников получили ранения, а один травмы, несовместимые с жизнью. Подрывник также не пережил атаку.

Взрыв у Савеловского вокзала прогремел около полуночи. Злоумышленник бросил в сторону полицейского автомобиля самодельное взрывное устройство, он скончался. Жертвой стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Возбуждено уголовное дело.

Следователи и сотрудники правоохранительных органов установили полный маршрут передвижений 22-летнего подрывника по территории Московского региона. Устанавливается круг общения и мотивы его действий.

Ранее сообщалось, что назван возможный мотив подорвавшего сотрудников ДПС в Москве.