Президент Финляндии назвал три страны для будущего расширения ЕС

Стубб заявил, что хотел бы видеть Норвегию, Исландию и Британию в составе ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хотел бы видеть Норвегию, Исландию и Великобританию в составе Европейского союза (ЕС). Об этом он рассказал в интервью норвежской газете VG.

«Членство в ЕС является решением, которое Норвегия должна принять сама, хотя лично я хотел бы, чтобы Великобритания, Исландия и Норвегия присоединились», — сказал политик.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал ЕС прекратить затягивать и установить конкретную дату вступления Украины в блок. «Мне нужна дата. Я прошу об этом», — обратился к Западу он.

До этого издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов сообщило, что ЕС разрабатывает беспрецедентный план, который может привести к «частичному» членству Украины в 2027 году.